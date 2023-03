Tumori, calano tassi di mortalità in Ue e Regno Unito: -6,5% uomini e -3,7% donne

L'aumento per il cancro polmonare è quello più marcato in Italia, con una crescita del 5,6% tra le donne

Tra 2018 e 2023 i tassi di mortalità sono scesi del 6,5% tra gli uomini e del 3,7% tra le donne, con 5,9 milioni di morti evitate nell'Unione europea dal 1989 a oggi e 1,24 milioni nel Regno Unito . In controtendenza, tuttavia, risultano i dati relativi alle donne per il tumore al polmone e al pancreas : soprattutto sopra i 65 anni d'età, la mortalità femminile in Ue è prevista in crescita rispettivamente dell'1% e del 3,4%. E' quanto emerge dallo studio italiano, coordinato dalle Università di Milano e Bologna, pubblicato sulla rivista "Annals of Oncology" .

Il cancro polmonare L'aumento per il cancro polmonare è quello più marcato in Italia, con una crescita del 5,6% tra le donne. Percentuali simili si riscontrano in Spagna (5%), mentre la Francia supera gli altri Paesi con una crescita di mortalità addirittura del 14%.

Le stime sulla mortalità I ricercatori coordinati da Carlo La Vecchia dell'Università di Milano e da Eva Negri di quella di Bologna, basandosi sui dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, hanno stimato che nel 2023 moriranno per tumore un milione e 262mila persone in Europa e oltre 172mila nel Regno Unito. Si prevedono andamenti favorevoli per i tassi di mortalità nei dieci siti tumorali più comuni in gran parte dei Paesi europei, anche se il numero assoluto di decessi aumenterà a causa dell'invecchiamento della popolazione.

La Vecchia: "Possibile ulteriore riduzione del 35% entro 2035" "Se l'attuale tendenza favorevole dei tassi di mortalità per tumore dovesse continuare, un'ulteriore riduzione del 35% entro il 2035 sarebbe possibile - commenta La Vecchia -. Il controllo del consumo di tabacco ha contribuito a questi andamenti. Per mantenerli nel tempo sono necessari ulteriori sforzi per controllare l'epidemia di sovrappeso, obesità e diabete, limitare il consumo di alcol, migliorare la diagnosi precoce e le terapie, e controllare le infezioni virali per le quali esistono vaccini e terapie".

Il tabagismo tra le cause "Ci sono ancora ampi margini di miglioramento, in particolare tra le donne", prosegue Negri. "Un'altra neoplasia che non mostra miglioramenti tra gli uomini e aumenta nelle donne è il tumore al pancreas. Tra un quarto e un terzo di queste morti può essere attribuito al tabagismo - spiega la ricercatrice - e le donne, soprattutto nei gruppi di età più avanzata, non hanno smesso di fumare". Desta preoccupazione anche il tumore al colon-retto tra le giovani donne del Regno Unito: "Questo dato può essere in parte spiegato dalla prevalenza di sovrappeso e obesità - commenta ancora Negri - e dal consumo di alcol e tabacco".