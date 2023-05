Giornata del malato oncologico, De Lorenzo (Favo): "Basta dire che il cancro è un male inguaribile, non è vero"

Proprio perché "dal cancro si guarisce", è necessario il "diritto all'oblio - aggiunge De Lorenzo -: cioè fare in modo che tutti i guariti, a cominciare soprattutto dai più giovani, non abbiano più lo stigma del tumore. Invece, attualmente, vengono ancora considerati a rischio, per cui non hanno accesso a mutui e servizi finanziari. Si tratta della necessità di restituire il diritto a una vita normale dal punto di vista economico e sociale e noi su questo stiamo combattendo".

"Le nostre associazioni sono costituite e gestite dagli stessi pazienti. Quello oncologico è un volontariato particolare perché il cancro cambia la vita dei malati. C'è il prima e il dopo tumore e molti di quelli che superano la malattia si dedicano a fare in modo che ci siano delle condizioni migliori per chi si ammala dopo", sottolinea il presidente della Favo.