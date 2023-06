Sarah Ferguson ha un cancro al seno: subito sotto i ferri

Il portavoce ha aggiunto: "La duchessa sta ricevendo le migliori cure mediche e i medici le hanno detto che la prognosi è buona. Ora è rientrata a casa a Windsor dove vive con l'ex marito per trascorrere la convalescenza con la sua famiglia tra cui le due figlie Beatrice ed Eugenia che il 30 maggio ha dato alla luce il suo secondo figlio, Ernest. "La Duchessa vuole esprimere la sua immensa gratitudine a tutto il personale medico che l'ha supportata in questi giorni.

Il racconto della malattia

Sarah Ferguson, è stata dunque assente per qualche giorno dalla scena pubblica, in particolare dal Royal Ascot, la gara ippica più importante dell'anno. Prima di andare in ospedale, la duchessa ha parlato della sua diagnosi nel suo nuovo podcast “Tea Talks with the Duchess and Sarah”, che andrà in onda lunedì.