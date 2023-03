Sarah Ferguson premia la tv dei ragazzi ai "Telegatti" 1997

La duchessa di York racconta il suo impegno come scrittrice di libri per l'infanzia

Ospite alla cerimonia dei "Telegatti" del 1997 Sarah Ferguson premiò la "migliore trasmissione per ragazzi" dell'anno. A contendersi quell'anno il titolo c'era tra gli altri "Bim Bum Bam", popolare contenitore del pomeriggio di Italia 1. Accolta sul palco del Gran Premio Internazioanle dello Spettacolo da Pippo Baudo e Milly Carlucci la duchessa di York raccontò il suo impegno in prima persona come scrittrice di favole per l'infanzia. "Grazie alla vendita di questi libri aiuto una fondazione che si occupa di assistere i bambini dell'est Europa", spiegava ai presentatori l'ex moglie del principe Andrea con il quale si separò nel 1992, lo stesso anno dell'addio tra il principe Carlo e Lady Diana.

Perché il protagonista delle favole è un piccolo elicottero? Sarah Ferguson spiega che per il progetto si era ispirata al suo hobby preferito di pilotessa di elicotteri. Rivediamo il video della premiazione ai "Telegatti".