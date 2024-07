Omicidio Cerciello, appello bis: sconto di pena per i due studenti americani

"Un ridimensionamento assai importante in termini di pena, dimezzata. Siamo passati da 22 anni a 11 anni ed è per noi una soddisfazione", ha commentato l'avvocato difensore di Hjorth. "Considerate che c'è stato un ridimensionamento soprattutto sotto il profilo della responsabilità, perché il riconoscimento del concorso anomalo significa sostanzialmente passare dal dolo alla colpa". Il giovane statunitense ha preso 11 anni e 4 mesi, in primo grado c'era stato l'ergastolo. "Al ragazzo gli si muove solo un rimprovero per non avere previsto quello che sarebbe potuto accadere e degenerare in un modo così drammatico. Leggeremo le motivazione ma sicuramente ricorreremo in Cassazione", ha aggiunto il legale.