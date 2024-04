Omicidio Cerciello, bendò Hjorth in caserma: carabiniere assolto in appello

È stato assolto in appello il maresciallo dei carabinieri Fabio Manganaro, imputato per il bendaggio di Christian Natale Hjorth, uno dei cittadini americani condannati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.

Lo ha deciso la prima Corte d'Appello di Roma con la formula perché "il fatto non costituisce reato". In primo grado, Manganaro era stato condannato a due mesi con l'accusa di "misura di rigore non consentita dalla legge".