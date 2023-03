Omicidio Cerciello, Cassazione: sentenza annullata per i due americani, ci sarà l'appello bis

I giudici hanno deciso che andranno rivalutate le posizioni di Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth, imputati per l'uccisione del vicebrigadiere dei carabinieri

La Cassazione ha deciso che ci sarà l'appello bis per rivalutare le posizioni di Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth , imputati per l'uccisione a coltellate del vicebrigadiere dei carabinieri, avvenuta il 26 luglio 2019 . I giudici hanno annullato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello nei confronti dei due cittadini statunitensi, condannati rispettivamente a 24 e 22 anni .

Per Helder la condanna a 24 anni di reclusione è stata annullata con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per Gabriele Natale Hjorth l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in omicidio.

Legale di Elder: "Ora riquantificare la pena" "Siamo soddisfatti per l'annullamento della sentenza", ha commentato l'avvocato Roberto Capra, difensore di Finnegan Lee Elder. "Ci sarà un nuovo processo sul cuore della vicenda, se i carabinieri si siano o meno qualificati come appartenenti alle forze dell'ordine. E questo apre lo spazio a una nuova quantificazione della pena".