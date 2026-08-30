Cassino, scopre di essere pedinata dall'ex marito con un Gps: era nascosto nella bambola della figlia

La 43enne residente in un Comune del Cassinate, riporta Il Messaggero, aveva chiesto la separazione dopo anni di maltrattamenti, sopportati per proteggere i quattro figli, e aveva ottenuto che l'uomo - operaio in un'officina meccanica - potesse vedere la figlia soltanto nell'ambito di alcuni incontri protetti. Proprio in uno di questi, probabilmente, avrebbe regalato alla bambina la bambola in cui era nascosto il sistema di localizzazione. Venuto fuori per caso: la piccola, stanca di sentir piangere la bambola, ha chiesto alla madre di "farla smettere". È stato allora che Carla, nel tentativo di togliere le batterie per spegnerla, ha scoperto il trucco dell'ex marito: "Quando ho aperto lo sportello, nascosto nella cavità della bambola, accanto alle batterie, c'era un minuscolo dispositivo nero". Dispositivo che, hanno rivelato i carabinieri, serviva per essere sempre al corrente della sua posizione.