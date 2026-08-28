Sassari, evade dai domiciliari e mentre è alla guida riceve una telefonata dal padre: "La polizia ti cerca a casa" | Multato e arrestato

A raccontare il singolare episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è La Nuova Sardegna. L'uomo, uscito di casa, è stato inizialmente fermato durante un normale controllo sulle strade da parte della polizia locale. Gli agenti lo hanno fermato dopo averlo notato con lo smartphone all'orecchio e a quel punto non hanno potuto far altro che sanzionarlo. Non solo, perché durante il fermo è emerso anche che la macchina su cui viaggiava era priva di assicurazione. Nel frattempo, però, il telefono continuava a squillare. Il motivo, effettivamente, c'era. E non era certo dei più banali. Anzi.