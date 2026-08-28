Sassari, evade dai domiciliari e mentre è alla guida riceve una telefonata dal padre: "La polizia ti cerca a casa" | Multato e arrestato
Durante il controllo a bordo strada, è anche emerso che l'auto su cui viaggiava era priva di assicurazione
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Un 44enne di Sassari è stato multato dalla polizia locale per aver risposto al telefono mentre si trovava al volante della propria macchina. Fin qui nulla di strano, un'infrazione al Codice della strada come se ne vedono, purtroppo, tante. Se non fosse che dall'altra parte della cornetta c'era il padre, che lo avvisava della presenza degli agenti della polizia di Stato in casa. Perché lui, il 44enne, avrebbe dovuto trovarsi... ai domiciliari. Motivo per cui, una volta raggiunto, è stato anche arrestato.
Galeotto fu il telefono
A raccontare il singolare episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è La Nuova Sardegna. L'uomo, uscito di casa, è stato inizialmente fermato durante un normale controllo sulle strade da parte della polizia locale. Gli agenti lo hanno fermato dopo averlo notato con lo smartphone all'orecchio e a quel punto non hanno potuto far altro che sanzionarlo. Non solo, perché durante il fermo è emerso anche che la macchina su cui viaggiava era priva di assicurazione. Nel frattempo, però, il telefono continuava a squillare. Il motivo, effettivamente, c'era. E non era certo dei più banali. Anzi.
"Torna subito a casa"
A cercarlo con insistenza era infatti il padre, che lo invitava a rientrare a casa quanto prima perché, alla porta, si era presentata la polizia di Stato e chiedeva di lui. Il 44enne, come detto, era sottoposto agli arresti domiciliari e gli agenti volevano solamente verificare il rispetto della misura cautelare. Ma, non avendo trovato il diretto interessato nell'appartamento, hanno voluto approfondire la questione. E in pochi minuti, attraverso la sala operativa, sono riusciti a rintracciarlo, scoprendo che si trovava fermo a bordo strada.
Multato, poi arrestato
Agli agenti della locale è stato chiesto di trattenere l'uomo fino all'arrivo dei poliziotti. Che, dopo aver chiarito la situazione in tutti i suoi (bizzarri) particolari, hanno tratto in arresto l'uomo accusato di evasione. Il fuggitivo, sottoposto alla misura con braccialetto elettronico, è stato accompagnato prima in questura, poi al comando prima del passaggio obbligato in tribunale, dove è stato convalidato l’arresto.