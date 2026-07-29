Alghero, era ricercato in tutta Europa ma lui era in vacanza: arrestato... su una moto d'acqua

A far scattare le manette sono stati gli agenti della Guardia di finanza di Alghero, che lo hanno intercettato per un normale controllo. Il comportamento dell'uomo, apparso immediatamente nervoso e ostile, ha però insospettito gli uomini delle fiamme gialle che a quel punto lo hanno accompagnato in caserma per ulteriori verifiche. E dai riscontri delle banche dati è emerso che su di lui, insospettabile turista polacco, pendeva un mandato di cattura europeo per furto d'auto e traffico di veicoli rubati.