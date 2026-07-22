In Francia per evitare il carcere, 47enne arrestato durante la vacanza in Salento

L'uomo è stato raggiunto dalle forze dell'ordine a poche ore di distanza dal suo atterraggio in Italia, avvenuto ieri sera presso l'aeroporto di Brindisi. A tradirlo sono stati i sistemi informatici di controllo, perché all’atto della registrazione presso la struttura le sue generalità sono confluite nel sistema di allerta della Questura, avvertendo così gli agenti della Polizia di Stato, che si sono diretti sul posto, identificando e bloccando l’uomo prima che potesse allontanarsi. Il provvedimento eseguito nei suoi confronti scaturisce da una condanna a 6 mesi di reclusione per un furto aggravato, che l'uomo aveva commesso mentre si trovava già recluso all’interno della casa circondariale di Pesaro per altra causa. Ora il 47enne sconterà la pena residua presso la casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce, di certo non la meta in cui sperava di trascorrere le vacanze.