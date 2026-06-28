Catturato in Spagna il latitante Domenico Paviglianiti

Non è la prima volta che Paviglianiti si dà alla latitanza e viene catturato in Spagna. Era già accaduto, infatti, nel 1996 e nel 2021. Ritornato poco dopo in libertà, si era reso nuovamente irreperibile e, nel luglio 2022, nei suoi confronti era stato emesso un nuovo mandato di arresto europeo. Che è stato eseguito adesso dopo quattro anni di latitanza. Nei prossimi giorni, su richiesta della Procura di Reggio Calabria saranno avviate le procedure per il trasferimento in Italia, dove dovrà espiare 19 anni di carcere.