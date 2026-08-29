Alto Adige, climber di 73 anni muore sulle Torri del Sella

Nel pomeriggio di sabato 29 agosto un climber ha perso la vita sulle Torri del Sella, in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle ore 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. L'elicottero di soccorso Pelikan 1 ha imbarcato un soccorritore del Cnsas-Brd Val Gardena e ha raggiunto il luogo dell'incidente. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata, per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla Via Diletta, sull'avancorpo della Terza Torre del Sella.