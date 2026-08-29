Napoli, anziano pedone muore investito da un'auto

Il conducente dell'autovettura è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici, finalizzati a verificare l'eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Gli esiti degli accertamenti saranno acquisiti nell'ambito delle attività investigative. Nel frattempo gli è stata ritirata la patente e contestate le prime violazioni accertate al Codice della strada. Il veicolo e il telefono cellulare dell'uomo alla guida, sono stati sequestrati per gli ulteriori accertamenti che l'autorità giudiziaria vorrà disporre. Sul posto è intervenuto il personale della polizia locale di Napoli - Reparto infortunistica stradale, che ha provveduto a effettuare tutti gli accertamenti e i rilievi tecnici necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.