Napoli, anziano pedone muore investito da un'auto

Sono circa le 6:20 di mattina quando a Napoli, in via Nuova Poggioreale, un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. Alla guida c'era un uomo di circa 76 anni, mentre attraversava la corsia preferenziale. Nonostante i soccorsi per il pedone non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate nell'investimento.
Sequestrati veicolo e telefono
Il conducente dell'autovettura è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici, finalizzati a verificare l'eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Gli esiti degli accertamenti saranno acquisiti nell'ambito delle attività investigative. Nel frattempo gli è stata ritirata la patente e contestate le prime violazioni accertate al Codice della strada. Il veicolo e il telefono cellulare dell'uomo alla guida, sono stati sequestrati per gli ulteriori accertamenti che l'autorità giudiziaria vorrà disporre. Sul posto è intervenuto il personale della polizia locale di Napoli - Reparto infortunistica stradale, che ha provveduto a effettuare tutti gli accertamenti e i rilievi tecnici necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
Le indagini e i rilevamenti
Gli agenti hanno proceduto alla raccolta degli elementi utili per la ricostruzione dell'accaduto, verificando la posizione finale dei veicoli, le condizioni della sede stradale e ogni altro elemento utile alle indagini. Le indagini proseguiranno al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e accertare tutte le circostanze nelle quali si è verificato l'incidente.