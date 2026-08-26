Napoli, arrestato presunto affiliato al clan Amato-Pagano

Era irreperibile da oltre due mesi ed è stato rintracciato e arrestato a Napoli un uomo ritenuto affiliato al clan Amato-Pagano. L'operazione è stata condotta da ufficiali e agenti della Direzione investigativa antimafia, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Casoria. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone, indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. L'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, riguarda alcuni esponenti del clan Amato-Pagano attivo nel territorio di Casavatore, in provincia di Napoli, e in particolare il loro presunto coinvolgimento in un tentativo di estorsione ai danni di imprenditori edili della zona.