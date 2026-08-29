Udine, donna uccisa in casa con una coltellata alla gola: fermato il compagno

Shock a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di sabato 29 agosto nella sua abitazione dopo una violenta lite con il suo compagno. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, sarebbe stata accoltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. A chiamare il Nue 112, spiega il sindaco Carlo Pali, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento.
Profonda ferita alla gola
Sul posto il personale sanitario e i carabinieri. Secondo quanto emerso, i soccorritori hanno trovato la donna a terra con una profonda ferita da taglio alla gola. Sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. I militari dell'Arma hanno isolato l'area e avviato i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione e recuperare l'arma del delitto.
La coppia
Secondo quanto riferito dai residenti, in passato erano già stati segnalati episodi di violenza all'interno del nucleo familiare. La coppia è di nazionalità cinese.