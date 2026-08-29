Udine, donna uccisa in casa con una coltellata alla gola: fermato il compagno

Sul posto il personale sanitario e i carabinieri. Secondo quanto emerso, i soccorritori hanno trovato la donna a terra con una profonda ferita da taglio alla gola. Sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. I militari dell'Arma hanno isolato l'area e avviato i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione e recuperare l'arma del delitto.