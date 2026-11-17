"Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato il mancato o tardivo pagamento di gran parte delle rette della residenza sanitaria assistenziale presso la quale era ricoverata la madre della denunciante, con il conseguente accumulo di un debito di diverse decine di migliaia di euro. I successivi approfondimenti investigativi, estesi alla gestione patrimoniale di altre persone affidate alla professionista, avrebbero consentito di accertare che le medesime modalità operative erano state adottate, a partire dal 2017, nei confronti di complessivi 17 assistiti". I finanzieri hanno quindi sottoposto a vincolo cautelare oltre 30mila euro e cinque orologi preziosi, di cui tre d'oro, rinvenuti nell'abitazione degli indagati, nonché tre immobili (due a Cagliari e uno a Carbonia) e disponibilità finanziarie.