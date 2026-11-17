Cagliari, usavano i soldi di persone vulnerabili per spese e cene: avvocata e marito indagati
Nell'operazione della Gdf sequestrati beni e immobili per 700mila euro. Ipotizzato per i due il reato di peculato
© Guardia di finanza
Avrebbero approfittato della possibilità di disporre delle risorse finanziarie di 17 persone affidate all'amministratrice di sostegno, in gran parte anziani e soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, tutti residenti nel territorio del Sulcis Iglesiente, per sottrarre un importo complessivo superiore a 700mila euro. Le somme di denaro sarebbero state utilizzate anche per acquisti nei centri commerciali, abbigliamento, articoli per la casa, ristoranti e ricariche Postepay. Un'avvocata di Carbonia, che ricopriva appunto l'incarico di amministratrice di sostegno, e il coniuge sono indagati per il reato di peculato.
Misure cautelari
I finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, al termine di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito due misure cautelari nei confronti della professionista: per lei, il giudice per indagini preliminari ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la sospensione dall'esercizio della professione forense e dagli incarichi di amministratrice di sostegno per la durata di 12 mesi. Per il coniuge, invece, è stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Contestualmente, sono stati disposti provvedimenti di sequestro, di oltre 700mila euro.
La vicenda
L'indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla figlia di due persone assistite che, dopo il decesso degli anziani genitori, era riuscita a ottenere il rendiconto della gestione patrimoniale e finanziaria svolta dall'amministratrice di sostegno. "Dall'esame della documentazione acquisita sarebbero emerse numerose anomalie, tra cui prelievi di ingenti somme di denaro contante, effettuati anche successivamente al decesso degli amministrati, nonché l'assenza di ricevute e documentazione giustificativa a supporto di spese dichiarate per decine di migliaia di euro, relative, tra l'altro, a vitto, abbigliamento, cura della persona, retribuzioni e contributi previdenziali delle badanti", spiegano dalla Gdf.
"Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato il mancato o tardivo pagamento di gran parte delle rette della residenza sanitaria assistenziale presso la quale era ricoverata la madre della denunciante, con il conseguente accumulo di un debito di diverse decine di migliaia di euro. I successivi approfondimenti investigativi, estesi alla gestione patrimoniale di altre persone affidate alla professionista, avrebbero consentito di accertare che le medesime modalità operative erano state adottate, a partire dal 2017, nei confronti di complessivi 17 assistiti". I finanzieri hanno quindi sottoposto a vincolo cautelare oltre 30mila euro e cinque orologi preziosi, di cui tre d'oro, rinvenuti nell'abitazione degli indagati, nonché tre immobili (due a Cagliari e uno a Carbonia) e disponibilità finanziarie.