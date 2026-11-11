Napoli, coppia narcotizzata con zuppa di fagioli e derubata: fermata la badante

Avrebbe narcotizzato una coppia con una zuppa di fagioli "corretta" con una sostanza dopante, per poi derubarli. A Piedigrotta, Napoli, una badante di 53 anni è stata fermata dalla Polizia di Stato con quest'accusa. Dall'abitazione sarebbero spariti 50mila euro in contanti e gioielli in oro per un valore di circa 100mila euro.
Narcotizzati e derubati
La rapina, che ha visto vittima anche un'anziana signora, risale allo scorso giugno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia era stata narcotizzata attraverso una zuppa di fagioli nella quale erano state versate alcune gocce di un medicinale. Gli agenti della Squadra mobile e del Commissariato San Ferdinando, attraverso le descrizioni fornite dalle vittime e gli accertamenti della Polizia scientifica, hanno individuato la badante, che aveva iniziato a lavorare nell'abitazione soltanto pochi giorni prima della rapina e aveva successivamente fatto perdere le proprie tracce. Quando è stata rintracciata e bloccata, la 53enne aveva con sé un flacone contenente lo stesso medicinale narcotizzante trovato nella zuppa.
Trovata con un documento falso
La donna, di nazionalità straniera, è stata arrestata anche perché trovata in possesso di un documento d'identità falso valido per l'espatrio. L'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.