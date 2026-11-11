Napoli, coppia narcotizzata con zuppa di fagioli e derubata: fermata la badante

La rapina, che ha visto vittima anche un'anziana signora, risale allo scorso giugno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia era stata narcotizzata attraverso una zuppa di fagioli nella quale erano state versate alcune gocce di un medicinale. Gli agenti della Squadra mobile e del Commissariato San Ferdinando, attraverso le descrizioni fornite dalle vittime e gli accertamenti della Polizia scientifica, hanno individuato la badante, che aveva iniziato a lavorare nell'abitazione soltanto pochi giorni prima della rapina e aveva successivamente fatto perdere le proprie tracce. Quando è stata rintracciata e bloccata, la 53enne aveva con sé un flacone contenente lo stesso medicinale narcotizzante trovato nella zuppa.