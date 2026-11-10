Trapani, si ferma per aiutare un giovane e viene rapinato da un branco: un arresto

Contrada Latomie a Castelvetrano, provincia di Trapani. C'è un giovane che chiede aiuto. Un ragazzo in auto lo vede, si ferma, scende, non sa che quella è una falsa richiesta d'aiuto per camuffare, invece, una rapina a mano armata. Il 27 settembre scorso un uomo, subito dopo essersi fermato ed essere sceso dalla sua auto, per prestare soccorso al ragazzo, è stato accerchiato da altri sei cittadini stranieri, col volto coperto, che sono sbucati dai cespugli.
Un arresto, si cercano i complici
Il giovane, con un coltello in mano, gli ha prima sferrato un pugno in faccia e poi l'ha derubato di 125 euro e di un passeggino che si trovava nella sua auto fuggendo in direzione del centro di accoglienza "La Locanda". Ora i militari della stazione di Castelvetrano hanno eseguito l'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura di Marsala, nei confronti di un tunisino di 18 anni residente a Castelvetrano, per i reati di rapina, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti a offendere: sarebbe lui il rapinatore che ha aggredito l'uomo. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e visionato immagini di videosorveglianza della zona. Sono in fase di identificazione i complici.