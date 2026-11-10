Trapani, si ferma per aiutare un giovane e viene rapinato da un branco: un arresto

Il giovane, con un coltello in mano, gli ha prima sferrato un pugno in faccia e poi l'ha derubato di 125 euro e di un passeggino che si trovava nella sua auto fuggendo in direzione del centro di accoglienza "La Locanda". Ora i militari della stazione di Castelvetrano hanno eseguito l'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura di Marsala, nei confronti di un tunisino di 18 anni residente a Castelvetrano, per i reati di rapina, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti a offendere: sarebbe lui il rapinatore che ha aggredito l'uomo. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e visionato immagini di videosorveglianza della zona. Sono in fase di identificazione i complici.