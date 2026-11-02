A Giugliano

Napoli, rubano l'auto al parroco mentre celebra la messa al cimitero

Il sacerdote, don Francesco Riccio, era con il vescovo di Aversa

02 Nov 2026 - 16:59
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© Da Facebook

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Gli hanno rubato l'auto, una vecchia utilitaria, in pieno giorno, dinanzi al cimitero. È accaduto a don Francesco Riccio, mentre era impegnato a concelebrare la messa con il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, a Giugliano nel corso della cerimonia per la commemorazione dei defunti. Il sacerdote derubato, parroco della chiesa di San Pio X, è un volto molto noto in città anche perché è uno storico collaboratore dell'emittente televisiva Teleclub dove conduce rubriche di carattere religioso. Inoltre don Francesco è il responsabile dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Aversa.

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Il sacerdote si è presentato in caserma per sporgere denuncia: a essere portata via una Fiat 500 L. Indagini in corso da parte dei carabinieri, impegnati nell'acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona.

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