Condannata in via definitiva a 25 anni di carcere per aver ucciso la vicina di casa, l'infermiera Monica Busetto torna libera dopo quasi 13 anni passati in cella: la Corte d'Appello di Trento ha infatti accolto la seconda istanza di revisione del processo. Svolta nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto la donna, oggi 64 anni, finita in carcere per la morte dell'87enne Lida Taffi Pamio, avvenuta a Mestre nel dicembre 2012. L'omicidio, però, anni dopo era stato confessato da Susanna Milly Lazzarini.
La vicenda giudiziaria
Busetto fu arrestata e condannata per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, trovata senza vita in casa a Mestre nel dicembre del 2012. Tre anni dopo quella condanna, però, venne uccisa una seconda donna, Francesca Vianello, con modalità analoghe. E l'autrice di quel delitto, Susanna Milly Lazzarini, confessò di aver ucciso anche Taffi Pamio. Da allora una lunga battaglia giudiziaria che ha reso oggi Monica Busetto di nuovo libera.