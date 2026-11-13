Busetto fu arrestata e condannata per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, trovata senza vita in casa a Mestre nel dicembre del 2012. Tre anni dopo quella condanna, però, venne uccisa una seconda donna, Francesca Vianello, con modalità analoghe. E l'autrice di quel delitto, Susanna Milly Lazzarini, confessò di aver ucciso anche Taffi Pamio. Da allora una lunga battaglia giudiziaria che ha reso oggi Monica Busetto di nuovo libera.