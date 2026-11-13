Treviso, per una condanna del 2013 va in prigione a 88 anni

Il difensore dell'anziano, l'avvocato Alessandro Nava, ha già depositato un’istanza urgente al magistrato di sorveglianza per ottenere una misura alternativa alla detenzione. Al Corriere del Veneto ha dichiarato che "è vergognoso che oggi sia recluso un uomo di 88 anni, affetto da numerose patologie e che, considerata anche la natura dei reati, non può certo essere ritenuto socialmente pericoloso. Avrebbe potuto scontare la pena ai domiciliari. Senza contare che parliamo di appena 28 giorni". Per l'avvocato, tuttavia, il problema sta a monte: "Com’è possibile che una pena relativa a una sentenza definitiva nel 2013 venga eseguita soltanto oggi? È probabile che ci sia stato un errore negli uffici giudiziari".