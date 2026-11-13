Treviso, per una condanna del 2013 va in prigione a 88 anni

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Certi capitoli della vita non si concludono mai e possono presentare il conto anche dopo 13 anni: è quello che è successo a un anziano di Ponte di Piave, in provincia di Treviso. Ottantotto anni, gravemente malato, finirà in carcere per 28 giorni. Ciò che fa discutere e riflettere sono i tempi della giustizia: i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione per notificargli un ordine di esecuzione della pena e accompagnarlo al penitenziario, ma la condanna risale al 2013.
La vicenda giudiziaria parte nel 2011, quando l’uomo, all’epoca titolare di un'agenzia immobiliare, venne condannato dal tribunale di Treviso per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata e appropriazione indebita. La sentenza passò in giudicato nel 2013 con una pena pecuniaria superiore ai 6mila euro che è stata successivamente convertita in 28 giorni di detenzione, con la concessione della libertà condizionale. Il beneficio della libertà condizionale, tuttavia, è stato revocato lo scorso 14 agosto, facendo scattare immediatamente l’ordine di carcerazione. Tutto ciò nonostante i problemi di salute ben noti dell'ottantenne.
Il difensore dell'anziano, l'avvocato Alessandro Nava, ha già depositato un’istanza urgente al magistrato di sorveglianza per ottenere una misura alternativa alla detenzione. Al Corriere del Veneto ha dichiarato che "è vergognoso che oggi sia recluso un uomo di 88 anni, affetto da numerose patologie e che, considerata anche la natura dei reati, non può certo essere ritenuto socialmente pericoloso. Avrebbe potuto scontare la pena ai domiciliari. Senza contare che parliamo di appena 28 giorni". Per l'avvocato, tuttavia, il problema sta a monte: "Com’è possibile che una pena relativa a una sentenza definitiva nel 2013 venga eseguita soltanto oggi? È probabile che ci sia stato un errore negli uffici giudiziari".