Roma, si toglie la vita a 15 anni: procura indaga per istigazione al suicidio
La giovane aveva intrapreso percorso di transizione: l'obiettivo di chi indaga è accertare se dietro il tragico gesto ci siano eventuali episodi di bullismo
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La Procura di Roma indaga per istigazione al suicidio sulla morte di una ragazza di 15 anni, deceduta dopo essere precipitata dal quinto piano di un condominio di Roma Nord. La tragedia si è consumata mercoledì 11 novembre. L'indagine, coordinata dal pm Antonio Clemente, è al momento contro ignoti ma gli accertamenti puntano a ricostruire il contesto nel quale è maturata la drammatica decisione della giovane.
I genitori avrebbero riferito alle forze dell'ordine che la minorenne stava affrontando un percorso di transizione di genere. L'obiettivo di chi indaga è accertare se dietro il tragico gesto ci siano eventuali episodi di bullismo. Il magistrato ha già disposto l'esame autoptico, che sarà eseguito al Policlinico Gemelli.