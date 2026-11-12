La richiesta di perizia era stata avanzata dagli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin ed era stata accolta dalla Corte. Il 16 luglio scorso i giudici d'Appello avevano affidato al medico Antonello Cirnelli la valutazione della capacità psicofisica di Rieke di partecipare coscientemente al processo di secondo grado. Sulla base della perizia, la Corte questa mattina ha ritenuto che le condizioni attuali del 65enne non lo possano far partecipare al processo di Appello.