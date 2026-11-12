Black Mirror all'italiana: il rispetto per una bambina non vale 12 euro e 80

Che il debito di quella famiglia di Taranto fosse di 12 euro e 80 centesimi, o che fosse di 38, come dice il Comune, forse importa poco. Quello che mi fa arrabbiare è il processo che ci sta dietro, e di più quello che manca in quel processo. C’è un debito non saldato, il tempo per pagare è scaduto e il regolamento prevede che la bambina non possa accedere alla mensa. Viene chiamato un genitore perché venga a prenderla. Causa-effetto. Facile, inattaccabile. L’applicazione metodica di una norma. Quello di cui non si è tenuto conto, però, è che lì dentro ci sono delle persone. C’è una bambina. Mi colpisce che la possibilità di chiedere un colloquio privato con i genitori, parlare, capire, confrontarsi e trovare una soluzione non sia stato parte del processo. Ci sono stati degli avvisi, certo. E nel momento in cui non sono bastati, via, applicazione punitiva della norma.



In fondo, diciamoci la verità, a questo siamo fin troppo abituati. Chi sbaglia deve pagare, sentirsi responsabile, in un’ottica un po’ militaresca e nient’affatto aperta alla possibilità della redenzione.



Credo che non possiamo fare altro che fermare la corsa, smetterla di cercare di capire chi ha più ragione e più torto, chi ha sbagliato di più, chi deve pagare. Fermare la corsa e guardarci in faccia. Ascoltare le storie degli altri, leggere i loro occhi, permettere a quel sentimento di umana appartenenza che ci accomuna tutti di muoverci. E, soprattutto, lasciare fuori i bambini da queste nostre assurdità da grandi.



Chiara Baldi

Chiara Baldi è nata nel marzo del 1990 a Costigliole d'Asti, un paese tra le Langhe e il Monferrato dove torna ancora oggi per scrivere. Ha pubblicato nel 2023 con Mondadori L'erede della felicità. Attualmente sta lavorando a un nuovo titolo per Rizzoli che vedrà la luce il prossimo anno. Svolge attività di scrittura per terzi in ambito narrativo e saggistico ed è autrice televisiva per Mediaset