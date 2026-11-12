Black Mirror all'italiana: il rispetto per una bambina non vale 12 euro e 80
Il caso della piccola alunna esclusa dalla mensa scolastica per un debito irrisorio fa emergere ancora una volta l'ottusità di certe burocrazie automatizzate: ma digiunano anche il buon senso, il contatto, la necessità di dovere cercare e capire ragioni e persone
La vicenda della bambina di Taranto che non può accedere alla mensa per un debito di 12 euro e 80 centesimi mi sembra uscita dritta dritta da una puntata di Black Mirror. Se la dovessi scrivere io, sarebbe una puntata in cui il sistema burocratico ha preso il sopravvento sulle persone, una puntata in cui la società è ormai governata da regole rigide che si applicano automaticamente, senza eccezioni e, soprattutto, senza buonsenso.
Io me lo ricordo, quando ero alle elementari e andavo in mensa. Fa un po’ strano pensarci oggi, ma ogni bambino aveva con sé un blocchetto di buoni pasti. A ogni pasto bisognava presentarlo, e veniva strappato un foglietto. I responsabili di questi blocchetti eravamo noi, e per forza di cose c’era sempre qualcuno che se lo dimenticava a casa. Quante volte è successo anche a me! Credo non sarebbe mai passato nell’anticamera del cervello a nessuno di non farlo mangiare.
© Ufficio St
Che il debito di quella famiglia di Taranto fosse di 12 euro e 80 centesimi, o che fosse di 38, come dice il Comune, forse importa poco. Quello che mi fa arrabbiare è il processo che ci sta dietro, e di più quello che manca in quel processo. C’è un debito non saldato, il tempo per pagare è scaduto e il regolamento prevede che la bambina non possa accedere alla mensa. Viene chiamato un genitore perché venga a prenderla. Causa-effetto. Facile, inattaccabile. L’applicazione metodica di una norma. Quello di cui non si è tenuto conto, però, è che lì dentro ci sono delle persone. C’è una bambina. Mi colpisce che la possibilità di chiedere un colloquio privato con i genitori, parlare, capire, confrontarsi e trovare una soluzione non sia stato parte del processo. Ci sono stati degli avvisi, certo. E nel momento in cui non sono bastati, via, applicazione punitiva della norma.
In fondo, diciamoci la verità, a questo siamo fin troppo abituati. Chi sbaglia deve pagare, sentirsi responsabile, in un’ottica un po’ militaresca e nient’affatto aperta alla possibilità della redenzione.
Credo che non possiamo fare altro che fermare la corsa, smetterla di cercare di capire chi ha più ragione e più torto, chi ha sbagliato di più, chi deve pagare. Fermare la corsa e guardarci in faccia. Ascoltare le storie degli altri, leggere i loro occhi, permettere a quel sentimento di umana appartenenza che ci accomuna tutti di muoverci. E, soprattutto, lasciare fuori i bambini da queste nostre assurdità da grandi.
Chiara Baldi
Chiara Baldi è nata nel marzo del 1990 a Costigliole d'Asti, un paese tra le Langhe e il Monferrato dove torna ancora oggi per scrivere. Ha pubblicato nel 2023 con Mondadori L'erede della felicità. Attualmente sta lavorando a un nuovo titolo per Rizzoli che vedrà la luce il prossimo anno. Svolge attività di scrittura per terzi in ambito narrativo e saggistico ed è autrice televisiva per Mediaset