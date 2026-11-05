"Manifestare è un diritto": anche e soprattutto delle madri

Non dimentichiamoci però che quelle “mamme anti-manganello”, come sono state definite, sono prima di tutto donne. Sono persone, sono manifestanti. Rischiamo di togliere valore all’individualità di soggetti autonomi che un motivo per scendere in piazza ce l’avevano eccome. Un motivo che è nato dall’osservazione e dall’ascolto dei propri figli, ma che ormai non è più una causa solo di quei ragazzi. È la causa di ognuna di quelle persone. Perché anche loro hanno paura del futuro, della polizia, dell’ingiustizia… Anche loro sognano un domani migliore, per cui vale la pena occupare le piazze sulle note di Maledetta primavera, per cantare alla libertà e alla leggerezza.