Questione di vita, di libertà, di umanità, di identità: questione di casa

Ma non serve andare fino in Spagna: la storia di una donna di 94 anni che vive da 60 nella propria casa e che da quella stessa casa rischia di essere sfrattata arriva da Firenze. Nel giro di un paio di mesi, l’affitto passerà da 450 a 1200, triplicato. A raccontare la vicenda è la figlia Franca, con parole che rimbombano di incredulità.



Io, di fronte a tutto questo, mi chiedo dove sia finita la nostra umanità e come facciamo a ritrovarla. Credo che a scuotermi così tanto non siano soltanto le vicende personali di queste donne. La crisi abitativa che stiamo vivendo mette in discussione innanzitutto il concetto di casa, quattro lettere che dentro hanno un mondo.



Proviamo a pensarci: dire a una persona “Sei la mia casa” è una dichiarazione d’amore. Essere a casa, sentirsi a casa, significa percepirsi al posto giusto, al sicuro, in un luogo dove nulla ci può succedere. La casa è il posto dove la nostra vita succede. Dove diventiamo grandi, cambiamo, cresciamo, stiamo male e stiamo bene.