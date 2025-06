Dolomiti, due 18enni salvati in alta quota: dovranno pagare il soccorso

Non solo: il Soccorso alpino ricorda che è necessario equipaggiarsi sempre in modo adeguato quando si va in montagna, considerando che le condizioni meteorologiche possono variare molto rapidamente, soprattutto ad alta quota. Abbigliamento, scarpe e attrezzature adeguate, insieme a una buona capacità di muoversi in contesti difficili, sono essenziali per evitare situazioni di pericolo. O quantomeno per evitare di rimanere bloccati.