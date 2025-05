Lecco, due escursionisti morti in incidenti sul Resegone

Nella seconda tragedia in montagna la vittima è un 48enne della Repubblica Ceca, che era in compagnia del figlio ventenne e di un amico 49enne. L'uomo è precipitato in un canale vicino al rifugio Azzoni. Una caduta che non ha lasciato scampo. Anche in questo caso, i soccorritori dell'Areu, provenienti da Sondrio, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Illese le due persone che erano in sua compagnia.