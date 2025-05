La valanga sul monte Eiger è precipitata a valle poco dopo mezzogiorno, secondo quanto riferisce la polizia. I gruppi stavano effettuando un'escursione sciistica in alta quota. I servizi di soccorso sono stati immediatamente allertati e sono riusciti a estrarre le vittime parzialmente sepolte e a trasportarle in elicottero in ospedale per ricevere cure mediche. Quattro uomini e una donna sono stati trasportati in elicottero in ospedale con ferite. Un altro uomo che si trovava nella zona ma non è stato travolto dalla valanga è rimasto illeso. A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, non è stato possibile trasportarlo in elicottero fino a sera. La polizia riferisce inoltre che l'identificazione è ancora in corso.