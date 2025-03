Trentino, valanga sorprende dieci scialpinisti all'Ortles: due in gravi condizioni

Una valanga che si è staccata a circa 3.500 metri nella zona dell'Ortles, in Trentino, sul Monte Vioz in val di Peio, ha sorpreso un gruppo di dieci scialpinisti. Due di loro, una donna veneta di 50 anni e un uomo del Trentino di 53 anni, sono in gravi condizioni, in particolare la donna che è in prognosi riservata all'ospedale Santa Chiara di Trento. Trenta i giorni di prognosi per il 53enne, anche lui ricoverato nella struttura del capoluogo. La valanga ha sorpreso diversi gruppi di scialpinisti.