Un 66enne è morto in un incidente in montagna a Ornica (Bergamo). L'escursionista era impegnato in un'escursione, quando è scivolato per 300 metri lungo un pendio ghiacciato. La tragedia è avvenuta nella zona del Rifugio Benigni. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, il soccorso alpino e i carabinieri. La vittima era in compagnia di altre due persone.