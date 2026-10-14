Era il 26 giugno 2021, quando la 14enne, costretta a rimanere attaccata a un respiratore 24 ore al giorno, era morta nel sonno. Il macchinario aveva smesso di funzionare e l'adolescente era deceduta per insufficienza respiratoria. Il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio per la madre Valentina Pasini, ritenuta responsabile del tragico evento. La donna, 43 anni, da anni assisteva la figlia giorno e notte, e insieme a lei aveva portato avanti delle battaglie per l'eliminazione delle barriere architettoniche.