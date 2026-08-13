Vicenza, coniugi trovati morti in casa: erano deceduti da almeno dieci giorni

Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione di via Stadio, a Fara Vicentino, provincia di Vicenza. L'uomo aveva 71 anni, la moglie 66. I due, secondo i primi accertamenti, erano morti da almeno dieci giorni. A far scattare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più sue notizie da oltre una settimana. Per entrare nell'abitazione è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del Suem 118, i carabinieri, compreso il Nucleo investigativo di Vicenza, e il pubblico ministero di turno. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
I corpi in avanzato stato di decomposizione
I cadaveri sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione, una circostanza che ha reso particolarmente difficili gli accertamenti sulle cause della morte e sulla possibile presenza di segni di violenza. Per questo motivo è stata disposta l'autopsia su entrambi i corpi. Gli esami dovranno stabilire come siano morti i due coniugi e verificare anche l'eventuale presenza di traumi. La coppia viveva in un'abitazione isolata di via Stadio, nel piccolo Comune del Vicentino. La segnalazione è arrivata dalla sorella della 66enne, che aveva perso i contatti con lei da diversi giorni. Da qui l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori, che hanno trovato i due coniugi già deceduti.
Non si esclude nessuna ipotesi
Le indagini sono ancora in corso e, al momento, non viene esclusa alcuna possibilità. Tra le piste prese in considerazione c'è anche quella di un gesto estremo. Dai primi riscontri, invece, sarebbe escluso il coinvolgimento di altre persone.