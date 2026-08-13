Vicenza, coniugi trovati morti in casa: erano deceduti da almeno dieci giorni

I cadaveri sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione, una circostanza che ha reso particolarmente difficili gli accertamenti sulle cause della morte e sulla possibile presenza di segni di violenza. Per questo motivo è stata disposta l'autopsia su entrambi i corpi. Gli esami dovranno stabilire come siano morti i due coniugi e verificare anche l'eventuale presenza di traumi. La coppia viveva in un'abitazione isolata di via Stadio, nel piccolo Comune del Vicentino. La segnalazione è arrivata dalla sorella della 66enne, che aveva perso i contatti con lei da diversi giorni. Da qui l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori, che hanno trovato i due coniugi già deceduti.