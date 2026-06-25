Tragico incidente nel Vicentino: tamponano un camion, si fermano per scusarsi ma un'auto li travolge e uccide

Tragico incidente sulla Pedemontana Veneta all'altezza della Galleria di Malo, nel Vicentino, nella mattinata di giovedì 25 giugno. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo, in auto, un pullman dell'oratorio che accompagnava i ragazzi della parrocchia a un parco divertimenti, quando dentro la galleria hanno tamponato un Tir. Così i due si sono fermati sulla corsia d'emergenza e sono scesi, andando a scusarsi con il camionista. Ma un'auto che procedeva a velocità elevata, con alla guida un 40enne di Pordenone, li ha centrati entrambi uccidendoli sul colpo.