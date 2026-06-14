SULLA STATALE 77

Macerata, incidente tra auto: due morti e quattro feriti

Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto intorno alle 5,45 del mattino, in corso di accertamento le cause 

14 Giu 2026 - 10:28
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© Vigili del Fuoco

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Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77, al km 94,90 nei pressi di Corridonia (Macerata). Lo scontro, avvenuto intorno alle 5,45 e le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Sul posto anche il 118 e la polizia stradale, che gestisce la viabilità sul tratto, chiuso in direzione Civitanova Marche.

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