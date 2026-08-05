Vicenza, 19enne annegato in piscina: indagati i tre proprietari dello stabilimento

Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino (Vicenza). La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento.
Decisiva l'autopsia
Un atto dovuto, principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia (il cui incarico è già stato fissato), ma anche per chiarire se i soccorsi siano stati tempestivi o meno. Dall'esame autoptico si potrà capire infatti la causa della morte del ragazzo, che solo alcune settimane fa si era diplomato. Il giovane nuotava insieme a un amico nella vasca dell'impianto privato.
Forse una gara di apnea
Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i due giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea. In un secondo tentativo il 19enne non è più riemerso: a quel punto il coetaneo ha fatto scattare l'allarme e i successivi soccorsi. La tragedia è stata anche ripresa dalle telecamere della piscina: il video ora è nelle mani degli inquirenti.