Vicenza, 19enne annegato in piscina: indagati i tre proprietari dello stabilimento

Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i due giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea. In un secondo tentativo il 19enne non è più riemerso: a quel punto il coetaneo ha fatto scattare l'allarme e i successivi soccorsi. La tragedia è stata anche ripresa dalle telecamere della piscina: il video ora è nelle mani degli inquirenti.