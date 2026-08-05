ATTESA PER L'AUTOPSIA

Vicenza, 19enne annegato in piscina: indagati i tre proprietari dello stabilimento

Il giovane Leonardo Cortese è morto lunedì pomeriggio, probabilmente durante una gara di apnea con un amico

05 Ago 2026 - 15:26
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Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino (Vicenza). La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento.

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Decisiva l'autopsia

 Un atto dovuto, principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia (il cui incarico è già stato fissato), ma anche per chiarire se i soccorsi siano stati tempestivi o meno. Dall'esame autoptico si potrà capire infatti la causa della morte del ragazzo, che solo alcune settimane fa si era diplomato. Il giovane nuotava insieme a un amico nella vasca dell'impianto privato.

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Forse una gara di apnea

 Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i due giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea. In un secondo tentativo il 19enne non è più riemerso: a quel punto il coetaneo ha fatto scattare l'allarme e i successivi soccorsi. La tragedia è stata anche ripresa dalle telecamere della piscina: il video ora è nelle mani degli inquirenti.

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