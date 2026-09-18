Bassano del Grappa, morta la bimba di due anni rimasta ferita in un incidente

Non ce l'ha fatta la bimba di due anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo nove giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con un elicottero ma le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate.