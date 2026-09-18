la tragedia nel vicentino

Bassano del Grappa, morta la bimba di due anni rimasta ferita in un incidente

La bambina era in auto con la mamma. Dopo lo schianto era stata trasferita in elicottero all'ospedale di Vicenza

18 Set 2026 - 20:08
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Non ce l'ha fatta la bimba di due anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo nove giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con un elicottero ma le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. 

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