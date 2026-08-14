Stava posteggiando nello stallo disabili quando ha perso il controllo dell'auto, sfondando un blocco di cemento e finendo la sua corsa sul marciapiede. Qui ha travolto con violenza un bimbo di 7 anni, recidendogli di netto un piede. La tragedia è avvenuta a Cerea, in provincia di Verona, nella mattinata di venerdì 14 agosto. Il bimbo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso in elicottero all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Rimasti feriti in maniera più lieve anche un bimbo di 3 anni e un adulto.