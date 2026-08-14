Trattore si ribalta in un vigneto nel Cuneese: muore ragazza di 22 anni

La tragedia si è consumata nell'azienda Cantina Casavecchia, nota impresa di viticoltori delle Langhe, oggi gestita dai fratelli Marco e Luca, rispettivamente agronomo ed enologo. Laureata da poco al Politecnico, la 22enne stava lavorando nel vigneto quando è stato schiacciata dal mezzo agricolo. Il trattore, guidato dallo zio, si sarebbe ribaltato forse per la pendenza tra i filari o per una manovra errata. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba, il personale sanitario del 118 e i carabinieri di Diano d'Alba. Presenti anche i tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl, per gli accertamenti di competenza e per contribuire a ricostruire le circostanze dell’incidente.

