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Brescia, si ribalta col trattore: morto operaio agricolo

Le cause della tragedia sono in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era impegnato nei terreni della ditta per cui lavorava

02 Giu 2026 - 23:53
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© Vigili del Fuoco

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Un operaio agricolo è morto nel pomeriggio di martedì 2 giugno in un incidente sul lavoro avvenuto a Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. L'allarme è scattato dopo le 17.30 quando i colleghi, che non lo vedevano da diverse ore, hanno avviato le ricerche e hanno individuato il trattore ribaltato. Per il lavoratore non c'era però più nulla da fare.

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