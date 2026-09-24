Morte Michele Merlo, no al risarcimento per i famigliari

Prima dell'avvio della causa civile, alla famiglia era stata avanzata dall'azienda sanitaria un'offerta transattiva che però era stata subito rifiutata. “Non abbiamo voluto prendere nemmeno un soldo di quelli proposti, perché l’unica cosa che chiediamo è avere giustizia”, avevano spiegato i rappresentanti dei signori Merlo al Corriere della Sera. La decisione presa oggi è tuttavia in linea con quanto già deciso dai giudici a seguito dell'indagine penale sulla morte del 28enne: allora infatti si era andati verso l'archiviazione.