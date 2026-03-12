Il provvedimento che stabilisce criteri di omologazione, taratura e controlli periodici è stato esaminato a gennaio da un tavolo tecnico che ha coinvolto il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'Anci, l'associazione dei comuni italiani. Successivamente il testo è stato inviato al Ministero delle Imprese per l’avvio della procedura di informazione prevista dalla normativa europea e pubblicato sulla piattaforma TRIS, dove resterà aperto alle osservazioni fino al 4 maggio.