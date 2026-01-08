Vicenza, scomparso il "paladino anti-autovelox" Antonio Menegon: i familiari hanno presentato denuncia

I primi a cercare di mettersi in contatto con l'ingegnere, vedovo e che vive da solo, sono stati alcuni colleghi di lavoro, che non trovandolo né a casa né in ufficio, hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Una volta entrati, con l'aiuto dei vigili del fuoco, nel suo studio, sono stati trovati tutti gli effetti personali, tra cui il mazzo di chiavi, il cellulare e il giaccone, mentre nel suo studio il computer era ancora acceso. All'esterno sono invece parcheggiati la sua auto e il furgone, entrambi chiusi. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.