Cinquanta euro lasciati sul parabrezza dell'auto, occhio alla nuova truffa
La tecnica della banconota falsa sotto il tergicristallo serve per distrarre l'ignaro automobilista e derubarlo. I malviventi agiscono nei grandi parcheggi. Ecco come difendersi
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"Il denaro chiama denaro", recita un popolare proverbio che, di questi tempi, i malviventi sfruttano alla lettera per adescare le proprie vittime. Come nel caso di questa nuova truffa ben architettata. All'arrivo nel parcheggio, preferibilmente uno di quelli ampi di un centro commerciale o di un supermercato, l'automobilista trova sul parabrezza della propria auto, sotto il tergicristallo, una banconota da 50 euro. Falsa. Ma, non sapendolo, chi non resisterebbe dal prenderla? Ecco, è così che si finisce in trappola. Perché i truffatori, appostati nei dintorni, entrano in azione, derubando il povero malcapitato, che può essere anche un corriere con merce da consegnare, dei propri effetti personali (borse, portafogli, smartphone), precedentemente lasciati nell'abitacolo, se non dell'auto stessa.
Com'è architettata la truffa dei 50 euro?
La tecnica è molto semplice. I malviventi, all'interno di grandi parcheggi pubblici, come quelli di centri commerciali e supermercati, o in aree commerciali molto frequentate, scelgono Il bersaglio: automobilisti o corrieri e posizionano una banconota da 50 euro falsa sotto il tergicristallo del parabrezza.
Il bersaglio della truffa fa ritorno al proprio mezzo., entra regolarmente nell'auto, appoggiando i propri effetti personali (borsa, portafoglio o smartphone) all'interno dell'abitacolo, e avvia il motore. Si accorge della banconota ed è a quel punto che esce dalla vettura per prenderla.
E' proprio in questo momento di distrazione che i truffatori entrano in azione: si intrufolano nell'abitacolo per rubare gli oggetti di valore lasciati sul sedile o, nel peggiore dei casi, fuggono direttamente con l'auto.
Come difendersi?
La polizia raccomanda di tenere alcuni comportamenti per non cadere vittime di queste truffe. Non scendere dall'auto: se si nota una banconota o un oggetto sospetto sul parabrezza dopo essere già saliti a bordo, non uscire dal veicolo. Allontanarsi: mettere in moto l'auto e guidare fino a un luogo sicuro e distante rispetto al parcheggio per controllare quanto c'è sul parabrezza. Solo a questo punto, spegnere il motore, scendere dall'auto, chiudere le portiere a chiave e verificare la banconota (che quasi certamente si rivelerà falsa).
Chiudere sempre l'auto: ogni volta che si scende dall'auto, anche se per poco, ricordarsi di spegnere il motore e bloccare le serrature. Non lasciare oggetti di valore in vista: evitare di lasciare borse, portafogli o telefoni sui sedili dell'auto. Segnalare i tentativi sospetti: se si sospetta di essere stati presi di mira da una di queste tecniche, contattare subito le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto.