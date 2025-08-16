Torino, automobilista 81enne viaggia contromano in A32: bloccato dai carabinieri

Sull'autostrada Torino-Bardonecchia è il terzo caso di un automobilista contromano in poche settimane. Il 31 luglio a sbagliare l'ingresso è stato un uomo di 88 anni: nello scontro frontale con un'altra vettura è rimasto ferito in modo grave, mentre la donna che viaggiava con lui ha perso la vita. Il 6 agosto è stata la volta di un 77enne, che prima di essere fermato da altri automobilisti, e in seguito dalla polizia stradale, aveva percorso l'autostrada contromano per 200 metri. Anche sull'A4 Torino-Milano, il 27 luglio, c'è stato un gravissimo incidente tra Novara Est e Marcallo Mesero, dove un automobilista di 82 anni ha imboccato la carreggiata contromano percorrendo 7 chilometri prima di schiantarsi frontalmente contro un Suv. L'impatto ha causato la morte di quattro persone, tra cui due noti designer di Barbie, Mario Paglino e Gianni Grossi, e due loro amici. Scena simile sulla tangenziale Sud a Parma, vicino allo svincolo con strada Farnese: il 3 agosto una vettura contromano si è scontrata frontalmente con un'auto, coinvolgendo una terza utilitaria che stava sopraggiungendo. Il bilancio è di un morto, un uomo di 81 anni, e due feriti.