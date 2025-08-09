Allo studio una stretta sulle patenti ai più anziani: cosa sappiamo | Le regole attuali

"Noi abbiamo fatto un nuovo Codice della strada, ma non fare inversioni a U in autostrada e non prendere l'autostrada contromano è qualcosa che non posso imporre con il nuovo Codice", dice Salvini a Rtl 102.5. "Occorre essere sempre sul pezzo quando ci si mette alla guida, altrimenti si fanno disastri", ricorda il leader leghista. I tecnici della motorizzazione stanno dunque analizzando come intervenire in tal senso e, soprattutto, a partire da quale età. Sul tema si sta muovendo anche l'opposizione: il capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, ha annunciato una proposta di legge in arrivo per introdurre l'obbligo di un "esame teorico e pratico per il rinnovo della patente al raggiungimento degli 80 anni". Questa misura, già presentata come emendamento alla riforma del Codice della strada e respinta dalla maggioranza, verrà ora riproposta. Al momento, il rinnovo delle patenti per auto e moto avviene ogni tre anni per gli over 70 e ogni due anni dopo gli 80,