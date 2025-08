Modena, 18enne in contromano sull'A1 con un'apecar: evitata la tragedia grazie alla polstrada

Il ragazzo è stato immediatamente accompagnato fuori dall'autostrada e sottoposto all'alcoltest, risultato negativo. Per lui è scattata una multa per guida contromano e, come previsto dal Codice della Strada, si valuta la revoca della patente. Rischia, però, anche un'ulteriore sanzione fino ad 8mila euro. Il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo per tre mesi.