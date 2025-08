Parma, auto contromano in tangenziale: schianto frontale con un'altra vettura, tre feriti

La dinamica riporta in mente l'incidente avvenuto domenica 27 luglio sull'autostrada A4 Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, dove un automobilista di 82 anni ha imboccato la carreggiata contromano percorrendo 7 chilometri prima di schiantarsi frontalmente contro un Suv. L'impatto ha causato la morte di quattro persone, tra cui due noti designer di Barbie, Mario Paglino e Gianni Grossi, e due loro amici. L'unica sopravvissuta si trova ancora ricoverata in gravi condizioni a Milano. La dinamica è simile anche al drammatico episodio del 31 luglio, lungo la A32 Torino-Bardonecchia, quando una vettura ha imboccato la carreggiata nella direzione sbagliata finendo per scontrarsi frontalmente con un altro veicolo. Pesante, anche in questo caso, il bilancio: una donna è morta, tre persone sono rimaste ferite. Il traffico è andato in tilt per ore.