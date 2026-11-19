"Il corso di sicurezza è propedeutico ai tirocini in azienda che i nostri studenti dovranno svolgere a gennaio nell'ambito del programma Erasmus a Siviglia e senza le nozioni relative alla sicurezza non potranno farli", ha spiegato all'agenzia di stampa Ansa, Grazia Ruggiero, dirigente dell'istituto tecnico Volta De Gemmis di Bitonto, evidenziando che "la nostra scuola prevede il Vet, ovvero il Vocational education and training (Istruzione e formazione professionale, ndr), che è il sistema europeo che unisce studio, formazione pratica e lavoro". "Ho anche spiegato all'Uds che chi domani aderirà alla manifestazione di protesta recupererà, molto probabilmente in orario pomeridiano, il corso che comunque è a pagamento per la scuola".