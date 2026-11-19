"Niente Erasmus per chi manifesta" il 20 novembre: bufera sul messaggio in Classroom in una scuola di Bitonto
L'Unione degli Studenti contro il richiamo: "È repressione". La preside dell'istituto rassicura: "Nessuna volontà di impedire agli studenti di scendere in piazza"
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Un messaggio pubblicato su una Classroom di un istituto superiore di Bitonto (Bari) è diventata un caso: nel testo si spiega che chi tra gli studenti della sede Traetta dell'istituto secondario superiore Volta-De Gemmis scenderà in piazza venerdì 20 novembre, aderendo così allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil ma saltando il corso di sicurezza, non potrà partire per l'Erasmus previsto a inizio anno in Spagna. "Una misura repressiva gravissima e totalmente inaccettabile", per l'Unione degli studenti (Uds) di Bari che ha pubblicato il messaggio sui suoi profili social. "Una assurdità" per Grazia Ruggiero, dirigente dell'istituto tecnico Volta De Gemmis, che assicura: "Nessuna volontà di impedire ai nostri studenti di scendere in piazza".
Il messaggio su classroom
Tutto è iniziato quando sulla pagina social dell'Uds è stato postato lo screenshot del messaggio destinato ai docenti ma relativo a chi frequenta le classi Sociosanitario e 3 Moda. "Anche se è stata prevista un'azione di sciopero - si legge nel messaggio - prego i docenti di insistere con gli studenti e studentesse affinché partecipino al corso facendo capire loro che, in caso di assenza ingiustificata, il corso verrà comunque erogato ma non potranno partecipare al prossimo Erasmus previsto a gennaio a Siviglia".
L'Usd non ci sta
"Si cerca di trattare opportunità degli studenti, formative, di crescita fondamentali come l’Erasmus per calpestare il diritto allo sciopero e all’espressione del dissenso.Si cerca di trattare opportunità degli studenti, formative, di crescita fondamentali come l'Erasmus per calpestare il diritto allo sciopero e all'espressione del dissenso", sostiene l'Uds che ha chiesto "un incontro con la scuola in modo tale da impedire che gli studenti che aderiscano allo sciopero di venerdì (20 novembre ndr) siano puniti, anche nella forma più minima".
La preside rassicura
"Il corso di sicurezza è propedeutico ai tirocini in azienda che i nostri studenti dovranno svolgere a gennaio nell'ambito del programma Erasmus a Siviglia e senza le nozioni relative alla sicurezza non potranno farli", ha spiegato all'agenzia di stampa Ansa, Grazia Ruggiero, dirigente dell'istituto tecnico Volta De Gemmis di Bitonto, evidenziando che "la nostra scuola prevede il Vet, ovvero il Vocational education and training (Istruzione e formazione professionale, ndr), che è il sistema europeo che unisce studio, formazione pratica e lavoro". "Ho anche spiegato all'Uds che chi domani aderirà alla manifestazione di protesta recupererà, molto probabilmente in orario pomeridiano, il corso che comunque è a pagamento per la scuola".